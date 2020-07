Marvel: ¿Por qué Charlize Theron no se ha unido al MCU?

La actriz sudafricana, Charlize Theron, es una de las más versátiles y populares de Hollywood. Cuenta con una amplia trayectoria cinematográfica que incluye títulos como: 'Bombshell' (2019), 'Long Shot' (2019), 'Mad Max: furia en el camino' (2015), 'Rápidos y furiosos 8' (2017) y 'Tully' (2018). Además, ha sido galardonada con el Premio Oscar en la categoría de 'Mejor Actriz' por su trabajo en 'Monster', y posteriormente fue nominada en dos ocasiones más.

De este modo, Theron ha pasado por la comedia, la acción, el drama y la ciencia ficción. ¿Qué le quedaría por hacer?.. ¿Tal vez aparecer en una película de Marvel y unirse al MCU (Universo cinematográfico de Marvel)? Quizás.

De hecho, recientemente la actriz de 44 años de edad fue interrogada por Variety sobre si Marvel Studios ha intentado contactarse con ella y esto fue lo que dijo: "Lo juro por Dios, nunca he recibido nada... No, no te estoy mintiendo. Pero eso está bien. ¿Sabes qué? Estoy pavimentando mi propio camino. Estoy creando mis propias oportunidades. Así que está bien".

Por lo pronto, continúa enfocada en la promoción de su más reciente película: 'La vieja guardia', que se estrena en Netflix este diez de julio y está basada en la novela gráfica del mismo nombre escrita por Greg Rucka.

También tiene pendiente el estreno para abril de 2021 de 'Rápidos y furiosos 9'. La cinta estaba prevista para llegar a los cines en febrero de este año, pero debido a la pandemia por la Covid-19 debió aplazarse su lanzamiento.