Mary Méndez y el grave accidente que casi le cuesta la vida: quedó tirada en el pavimento

Mary Méndez es una de las presentadoras más reconocidas en la farándula colombiana. Su larga trayectoria ha hecho que se gane el corazón de millones de ciudadanos que además de admirarla, están al tanto de su vida a través de redes sociales, por donde suele estar muy activa.

La también empresaria y dueña de 'Fit Cook' sorprendió a sus seguidores al detallar una experiencia muy fuerte en su vida, por la que, según dijo, perdió sus dientes.

Según su relato en televisión nacional, Méndez sufrió un grave accidente y por el que estuvo muy cerca a la muerte. Empezó contando que su familia era muy conservadora, pero su madre era de "tire y afloje". Sin embargo, un viernes, a las 3 de la tarde, una amiga la llamó a decirle que "iban a pasar por nosotros dos pelados para que compremos claveles de amor y amistad y le dije que sí”.

Al tomar su decisión, los hombres llegaron por ella y tomaron vía hacia Cartagena desde Barranquilla. No obstante, los muchachos iban consumiendo alcohol, lo que les impedía estar 100% concentrados en la vía.

En medio de la vía, encontraron un hueco que trataron de esquivar a alta velocidad, siendo esto de lo último que se acuerda la presentadora.

“De lo único que me acuerdo después es yo tirada en la mitad del pavimento, como loca, mi pelo estaba lleno de maleza. No tenía dientes, se volaron completamente, perdí los dientes frontales. Estoy viva porque algo tiene el universo para que lo ofrezca o algo tengo todavía por hacer, porque estadísticamente no debería seguir con vida”, reveló.

Esta mala decisión y terrible experiencia la llevaron a ser intervenida quirúrgicamente y atendida de urgencia, donde fue sometida a 20 cirugías de reconstrucción en la boca.

Ha sido tanto el intento por salvarle su boca que actualmente continúa luchando con este proceso de reconstrucción, lo que la obliga a estar en constantes controles.

“Fueron muchos puntos en la mano, en la espalda. Esa noche trataron de reconstruirme un poquito. Trataron de ver qué podían arreglar. Mi mamá me regañó, eso marcó mi vida”, comentó.

Este accidente, además de dejarle un daño físico con el que sigue luchando, le dejó algunos leves traumas, pues según dijo, le cuesta ceder el control en cosas como conducir un carro, comprar algo o proveerse económicamente.

“Fue una mala decisión, que no debía haber tomado, pero así fue como pasó”, puntualizó.