Más de 20 artistas se unen para tocar 'Times Like These' de Foo Fighters

La BBC decidió reunir a 24 artistas para una interpretación desde casa de la canción 'Times Like This', de Foo Fighters. Dos músicos de esta agrupación también participaron: el baterista Taylor Hawkins y Dave Grohl.

Esta interpretación ha sido muy celebrada puesto que su estribillo parece escrito para estos días de crisis y confinamiento por la pandemia del coronavirus: "It's times like these you learn to live again/ It's times like these you give and give again/ It's times like these you learn to love again" (En tiempos como este aprendes a vivir de nuevo/ en tiempos como este das y das de nuevo/ en tiempos como este aprendes a amar de nuevo).

Las donaciones se podrán hacer en la página bbc.co.uk/stayhomelivelounge. El dinero recolectado dentro del Reino Unido se distribuirá en partes iguales a la organización benéfica Comic Relief y a la iniciativa de la BBC Children on Need, con el objetivo de ayudar a los vulnerables afectados por la crisis.

Las donaciones que lleguen fuera del Reino Unido se enviarán al Fondo de Respuesta a la COVID-19 de la Organización Mundial para la Salud.

