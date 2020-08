Más de 40 personajes reflexionan sobre el humor en la serie 'República de Comedia'

Reconocidos humoristas, caricaturistas, actores y productores colombianos del género de la comedia sostendrán una conversación con Andrés López, en la que responderán algunos interrogantes como ¿De verdad somos uno de los países más felices del mundo?, ¿Qué es lo que nos hace reír? o ¿El humor político forma criterio o disfraza la verdad?.

Se trata de una miniserie llamada 'República de Comedia', la cual tendrá unos 45 invitados entre los que se encuentran el caricaturista Vladdo, Alejandro Riaño y su alter ego Juanpis González, Liss Pereira, Camilo Cifuentes, Dago García, Antonio Sanint, Julián Arango y Carlos Mario Aguirre de 'El Águila Descalza', entre muchos otros.

De acuerdo con Andrés López, 'República de Comedia' comparte las voces de los protagonistas, "algunos de ellos ya fallecidos, acerca de por qué el humor fue su opción de vida y cómo justamente les salvó la vida en algún momento y por medio de ellos a nosotros, porque no me imagino qué seríamos como sociedad si no tuviéramos el humor como ingrediente fundamental de nuestra propia cultura".

Esta miniserie también permite que los invitados puedan hacer el ejercicio de tomar distancia y hablar seriamente de cómo ven su propio trabajo, uno en el que el humor es su manera de editorializar sus pensamientos, hacer crítica política e incluso un recurso académico.

Otros personajes como Eduardo Arias, Karl Troller, Robinson Díaz, Alexandra Montoya, Primo Rojas, Juan Ricardo Lozano (Alerta), María Auxilio Vélez, Alejandra Azcarate, Fabiola Posada y Nelson Polanía (Polilla), Gustavo Gómez, Guillermo Díaz Salamanca, Jorge Alfredo Vargas, Alí Humar, Luis Eduardo Arango, y Actualidad Panamericana, hacen parte del proyecto.

"Nos tomó algo más de cuatro meses hacer 'República de Comedia', grabamos en Bogotá, en Medellín y otro municipio cercano. Las entrevistas las hicimos en lugares representativos como la de Luis Eduardo Arango que hicimos en el mismo barrio donde se grabó Romeo y Buseta, en muchas de las entrevistas se recuerda a personajes como Pepe Sánchez y otros que ya no están… tiene mucho de nostalgia", concluyó Gabriel Castrillón, codirector de la serie que se podrá ver a través de Canal Capital.