Más de 45 voces se reunieron en el concierto nacional del 20 de julio

Más de 45 artistas se reunieron a través de redes sociales para conmemorar el Día de la Independencia de Colombia en el concierto 'Colombia Crea Talento', que empezó con los sonidos del grupo Chocquibtown y al que se unieron también Pipe Peláez, Fanny Lu, así como Las Áñes, Plu con Pla, Alexis Play, Santamaría, Emje Rose, Lucio Feuillet, Montañera, Meridiano 74, Julio Siniva y Keke Minowa.

El evento que empezó poco antes de las 6:00 de la tarde, contó con la presentación de Diego Sáenz, la periodista musical Luisa Piñeres y María McCausland, quienes desde un Teatro Colón vacío, se unieron para dar paso a cada uno de los talentos que acompañó la tarde a través de redes sociales en el 20 de julio.

También puede leer: Listado de 50 canciones para viajar por Colombia en Día de la Independencia

Algunos artistas se presentaron desde escenarios culturales emblemáticos del país como el Teatro Colón de Bogotá, el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena y el Municipal Enrique Buenaventura de Cali. Otros grupos actuaron desde exteriores en ciudades y municipios como Puerto Carreño, Valledupar, Quibdó, Tumaco, Barranquilla, Medellín, Miranda y San Andrés Islas.

Asimismo contó con las actuaciones de Alkilados, Kevin Florez, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Álex Campo, María Mulata, Pasabordo, Monsieur Periné, Checo Acosta, Jorge Celedón, Sebastián Yatra, Camilo Cali y el Dandee, Gusi, Mike Bahía, Jessi Uribe y varios músicos del país.

Según Claudia Del Valle, directora del Teatro Colón, "el gran concierto nacional virtual es una oportunidad para dar visibilidad a los artistas y circular las músicas de las nuevas generaciones, así como para mantener vivo el contacto con nuestro querido y extrañado público".

Consulte aquí: Cinco voces femeninas se reúnen de nuevo en el show 'Planchando el despecho'

Días antes del concierto, algunos artistas manifestaron que no habían sido incluídos en la transmisión, entre ellos, la cantante bogotana Ilona, quien indicó a través de su cuenta en Twitter: "me han preguntado constantemente estos días, si voy a ser parte del concierto virtual del 20 de Julio. Tristemente No, no estoy de moda por estos días, no he sido parte de la "rosca"... No pasa nada, yo sigo creando, creyendo".

Pese a esta situación, el evento se realizó en redes sociales y culminó con la interpretación de Carlos Vives.