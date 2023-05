Masterchef Celebrity: a varios famosos no les dio ni para fritar un huevo

El primer capítulo de Masterchef Celebrity, uno de los realitys más vistos por los colombianos y producido por el Canal RCN dejó enganchados a miles y miles de televidentes que se divirtieron con las ocurrencias de los famosos.

Al inicio del programa, los participantes tuvieron que abrir una caja misteriosa para saber el reto que les esperaba en este capítulo. Quedaron en equipos de cuatro y los jurados les pidieronque tenían que preparar una bandeja paisa que es uno de los platos típicos de Colombia.

Le puede interesar: Alina Lozano responde a quienes dicen que busca colágeno con su novio 30 años menor

Para la preparación tuvieron 70 minutos, no obstante, la sorpresa fue que al inicio solo dos personas iban a cocinar y los otros dos estarían en el famoso balcón.

Sin embargo, tras unos minutos, Claudia pidió cambiar de cocineros, algo que desestabilizó a los participantes, pues sus compañeros de grupo apenas pudieron decirles qué estaban haciendo y cómo.

Faltando 10 minutos, los cuatro integrantes del grupo lograron reunirse para terminar la preparación, sin embargo, ya todo era un completo desorden.

Las bandejas paisas fueron llevadas frente a los exigentes jurados, quienes tuvieron en cuenta varios aspectos a la hora de evaluar, por suerte en esta primera ocasión no habrá delantales negros, pero a diferencia del plato tradicional, muchos famosos no pusieron el huevo frito en el plato porque no pudieron hacerlo bien.

¿Quiénes no pudieron hacer un huevo?

El equipo de Carolina Acevedo, Jairo Ordoñes, Martha Isabel y Nela no pudo presentar la bandeja paisa con huevo, dado que no les quedó bien y prefirieron no incluirlo.

Lo mismo les pasó al grupo de Laura Barjum, Luces Velasquez, Juliana Galvis y Natalia Sanint, quienes a pesar de ganar el reto, mostraron que no pudieron hacer el huevo frito bien.

El equipo que se robó las miradas y no precisamente por su forma de cocinar fue la escuadra azul, la cual quedó conformada por el actor Álvaro Bayona, los comediantes Catalina Guzmán y Crisanto Vargas y el creador de contenido Mario Ruíz, dado que a pesar de presentar los ingredientes completos, en el plato salió un pelo.

Le puede interesar: Alina Lozano se casa con joven 30 años menor: él se obsesionó con ella desde Pedro el Escamoso

Para ver el primer capítulo completo puede entrar al siguiente enlace.

Otras noticias

Morat: Así se hizo el show de Morat en Estéreo Picnic