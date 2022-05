MasterChef Celebrity: Carlos Báez y Aida Bossa ganaron pin de inmunidad

ASÍ FUE EL RETO CREATIVO



Para esta competencia tenía que preparar un plato en 45 minutos. Para ello tenían solo tres minutos en la despensa para adquirir todos los productos necesarios para hacer la receta.



Luego de preparar cada uno de los platos, los jurados llamaron a los famosos al atril.



Los primeros fueron Tatán e Isabella y tuvieron buenos comentarios porque el sabor del ajo no se sentía en su plato 'Jaimito'.



Los siguientes en pasar fueron, Ramiro y Aida Morales. Su plato se llamaba ‘mundos paralelos’, aunque no recibió tantos elogios, les gustó a los jurados excepto a Jorge Rausch, porque para él estaba muy dulce.



Estiwar G y Cristina Campuzano presentaron 'Cucha Rausch', Para el jurado estuvo bien y dijeron que era la mejor crema chantilly que habían probado en la competencia.



Luego pasaron, Natalia y Manuela y su plato se llamó ‘Con amor para Chris’. Le gustó a los jurados, pero dijeron que hizo falta salsa.



Los quintos en pasar fueron, Carlos Báez y Aida Bossa. Les gsutó bastante el bizcocho. Por su parte, Nicolás de Zubiría quedó tan impresionado que no podía decir nada sobre el plato, hasta que dijo que estaba delicoso.



Finalmente pasaron Chicho y Corzo con su alfajor de tomate de árbol. Este tuvo varios comentarios negativos por el emplatado, por la salsa y hasta les mandaron a trabajar muchísimo más en la presentación.



Después de deliberar, los jueces decidieron que Carlos Báez y Aida Bossa serían los ganadores del pin de inmunidad.