MasterChef Celebrity: Estos son los mandamientos de los 'Analfabetas del Sabor'

MasterChef noche a noche lleva a los televisores de los colombianos la cocina más famosa de todas y las celebridades que participan en esta temporada han conquistado a los televidentes.

En medio del programa, algunos famosos conformaron un grupo al que llamaron ‘Los analfabetas del sabor’, escogieron este nombre debido a que sus conocimientos en cocina eran demasiado bajos. Sin embargo, a lo largo de la competencia han demostrado mejorar con sus habilidades culinarias e incluso han logrado impresionar a los jurados.

Ahora Estiwar G, un influencer que se autodenomina ‘ñerologo’ y es reconocido por los ‘toxitour’ (recorridos de comida callejera), reveló los mandamientos de ‘Los analfabetas del sabor’ de MasterChef.

“Son personas que llegaron sin saber leer ni escribir, pero poco a poco fueron demostrando sus destrezas culinarias”, expresó Estiwar

El influencer preguntó a Carlos Baez el primer mandamiento, quien aconsejo que, si se enfrenta a un tipo de alimento que no conoce muy bien, lo mejor es cocinarlo en la olla express, “todo lo que uno no conozca a la express, ahí lo ablanda y si no, fritura profunda. Solucionado”.

Chicho aseguró que lo mejor es preparar croquetas, porque no son muy difíciles de preparar, así mismo, el actor Ramiro Meneses aconsejó que si la preparación queda muy blanda (aguada) lo mejor es “echarle Roux y volverlo salsa”.

Por su parte, Corozo envió un mensaje concreto en el que indicó que si algo no ablanda en la olla express lo que hay que hacer es licuarlo para convertirlo en crema, "lo que no ablande en la express, licúelo y haga crema de una vez", expresó el trovador.

Por último, Estiwar G se fue de ‘amplió’ y regaló un mandamiento más, “si está muy aguado échele harina y si está muy espeso échele agua.

Además, invitó a sus seguidores al festival gastronómico ‘Alimentarte’ que será gratuito y se llevara acabo este 23 y 24 de abril en el parque de ciudad montes.