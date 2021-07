MasterChef Celebrity regresó en 2021 para presentar una nueva temporada cargada de recetas, preparaciones colombianas, sabores diversos, famosos queridos por el público, un jurado exigente y pruebas inesperadas para avanzar en la competencia. Cada capítulo muestra las facetas de aprendizaje de cada uno de los concursantes, dando una visión de los pros y contras que tienen con las preparaciones.

A lo largo de la competencia, las celebridades han ido mostrando poco a poco los talentos que tienen, los estilos que manejan en la cocina y el tipo de trabajo que pueden presentar en el atril. Al momento de lucirse con los platos, cada uno muestra sus capacidades y las estrategias que uso para avanzar a la final.

Uno de los detalles más comentados en esta temporada son las polémicas ‘4 babys’, grupo integrado por Viña Machado, Marbelle, Carla Giraldo y Catalina Maya. Aunque se han mostrado sólidas en las pruebas, más de una se ha ganado la molestia de los televidentes por los comentarios que hacen en las entrevistas.

Recientemente, a través de un Instagram live realizado desde sus cuentas oficiales de la red social, las cuatro famosas se conectaron para dialogar e interactuar con sus seguidores, haciendo referencia a este grupo de amigas que conformaron en la competencia.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el video recogido por una cuenta de chismes, una persona quiso preguntar acerca de esta unión que han tenido y sobre el nombre con el que se refieren a ellas. Catalina Maya fue la encargada de revelar la verdad y aclarar cómo comenzó esto.

“¿Por qué se llaman las 4 babys?”, preguntó el usuario en el video en vivo.

“Lo preguntan mucho. El tema de las ‘4 babys’ sale por la producción”, dijo la exmodelo al inicio de su explicación.

Catalina Maya puntualizó en que esto ocurrió durante los lapsos de grabación en los que tenían que ir a una serie de entrevistas con el equipo, luego de estar en la cocina.

“Los de producción una vez en el momento de hacernos las entrevistas dice: Ustedes son las 4 babys (…) Entonces todas las preguntas se generaban a raíz de las 4 babys. El nombre no es de nosotras, no es como que yo llegué un día y les dije: ‘Nos deberíamos llamar las 4 babys’, no, qué boleta, cero”, indicó la celebridad en este espacio virtual.

Adicional, la participante enfatizó en que la gente les echa la culpa por el nombre, pero todo fue creación de la producción del programa que quiso llamarlas así durante el rodaje.