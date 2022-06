MasterChef Celebrity: Los famosos vencieron sus miedos y lo dieron todo en el reto de campo

En el último episodio de MasterChef Celebrity los integrantes del show de cocina enfrentaron un desafiante reto de campo en el que se puso su miedo a las alturas y su capacidad para resolver la situación bajo la presión que generar enfrentarse al temor a las alturas.

El desafío en esta ocasión consistió en hacer un mercado extremo y en las alturas, mientras los equipos pensaban en qué preparación realizar.

Lea además:

En medio de la prueba, la actriz Isabella Santiago fue una de las participantes que más trabajo le costó imponerse a sus miedos al cruzar un puente a gran altura y así superar el desafío para poder cocinar un platillo de alta cocina.

"Si no cruzo el puente mi equipo se j... No voy a poder cocinar y ahí sí es verdad que mi equipo va a decir 'bueno ¿y qué tanta m... habla Isabella y al final mírala (...) no cruza ni un puente'", comentó en su momento la actriz.

De hecho, en medio de la prueba Tatán Mejía decidió animar a Isabella y varias veces le gritó "Isa, vos podés, mi amor". El concursante también dijo "tienes mucho miedo, pero necesito que lo hagas, mi amor porque la necesitamos".

En medio de la presión, el temor y los gritos de apoyo, la propia Isabella manifestó que era la hora de superar sus temores aunque por dentro sienta que se va a desmoronar. "Voy a cruzar ese puente el día de hoy, voy a superar mis miedos y los voy a enfrentar con la cara en alto, aunque sufra por dentro y les juro que estoy c...", dijo Santiago.

De interés: El millonario regalo de Maluma al hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Incluso el chef Jorge Rausch, integrante del jurado, comentó que fue muy bueno ver a Manuela González e Isabella Santiago imponerse ante sus miedos para lograr cumplir el reto. "Fue lindo verlas sobrellevar estos miedos y cumplir con todo esto me encantó", concluyó Rausch.

Finalmente, Jorge Rausch manifestó que se sintió muy satisfecho con lo visto en la prueba y en especial por la actitud que Isabella tuvo ante el reto.