MasterChef Celebrity: Marcela Benjumea se despide de la competencia por un pequeño error técnico

Esta noche del 25 de junio se llevó a cabo la eliminación en MasterChef Celebrity. Seis famosos tenían que enfrentarse para presentar los platos más ricos ante los jurados. Entre los participantes con delantal negro que se medirán en el reto de eliminación están: Biasso, Daniela, Marcela, Mario, Álvaro y Adrián.



Claudia Bahamón les pidió que no se rindieran en este proceso, porque nadie sabía el que se iba a ir del programa. Todos estaban dispuestos a dar lo mejor de ellos, para seguir aprendiendo junto a Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, además de sus compañeros.

En este capítulo de MasterChef, tenían un reto libre en la proteína, y debían seleccionar entre estofado o un guiso. Claramente, no podía faltar la guarnición y que todo lo que fueran a presentar estuviera muy bien hecha.



Para el reto tenían la despensa abierta todo el tiempo y para esto, debían preparar su plato en tan solo 60 minutos, para sorprender a los chefs. Algunos famosos vivieron momentos de tensión durante la preparación.



La primera persona en pasar fue Biasso y presentó un plato con arroz, pollo al curry y verduras. Rusch quedó impactado, porque todo le quedó muy rico. Los chefs le felicitaron la cocción de su proteína.

El siguiente fue Adrián y presentó ‘Cantor a la cazadora’ y el chef Nicolás quedó impactado por lo deliciosa que estaba la carne. Luego pasó Álvaro, quien entregó ‘lo que he dado de comer’ y los jurados dijeron que todo estaba muy rico.

Mario Ruiz pasó y presentó ‘estofado a la Olguita’ y le dijeron que estaba rico, pero que le faltó sal. La siguiente fue Marcela e hizo ‘como en casa’ y le dijeron que la cocción no estaba muy bien. Además, en la textura de este no quedó muy bien. Finalmente, Daniela pasó y presentó 'mi Yeya' y aunque Carpentier le dijo que la salsa no quedó bien, a Rausch le fascinó.

Luego de que los jurados deliberaran, decidieron que la persona que abandona la competencia es