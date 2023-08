Masterchef Celebrity: se completó el Top 10 de los mejores cocineros ¿de quiénes se trata?

Reto de salvación MasterChef Celebrity:

Como resultado de no sorprender al embajador de Reino Unido, todos los famosos recibieron delantal negro, razón por la que tuvieron que enfrentarse nuevamente para lograr salvarse, preparación que solo lograron haciendo unos deliciosos buñuelos rellenos.

Los 60 minutos empezaron y los cocineros se imaginaron el mejor de los rellenos, pues ese era su factor diferencial.

A pesar de ser un amasijo típico colombiano, muchos participantes sufrieron haciendo los buñuelos, ya que muchos de ellos aseguraron nunca los habían hecho.

Al final, todos los famosos lograron presentar los buñuelos rellenos con una salsa adicional, no obstante, no todos recibieron comentarios positivos. En el caso de Karoll los rellenó con pollo, pero para los jurados estaba un poco crudo. El emplatado de 'El negrito' fue muy triste y el relleno con mango gustó, aunque no los deleitó.

Adrián recibió buenos comentarios por el sabor de pistacho, pero la presentación no fue la mejor para Carpentier, algo que también le pasó a Carolina Acevedo, esto a pesar de que el relleno tenía buen sabor.

Diego Sáenz le dio en la vena del gusto a los famosos chefs, pues el relleno con limón y leche condensada fue el mejor de todos, razón por la que subió al balcón acompañado de Carolina Acevedo.