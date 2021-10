MasterChef Colombia: Carla Giraldo revela cuánto es el premio y si lo repartiría con sus amigas

MasterChef Celebrity cada vez está más cerca de la esperada final, donde los cuatro finalistas se lucharán todas sus fichas para poder avanzar, descrestar al jurado y quedarse con el premio de esta temporada 2021. Las pruebas se vuelven más exigentes y el tiempo para estos retos se reduce en comparación con las condiciones que ponen los chefs.

Recientemente, se conocieron los nombres de los dos primeros finalistas que llegarán a la prueba final, entre los que estaban Frank Martínez y Carla Giraldo. La actriz fue quien ocupó el primer lugar de estos puestos, ya que descrestó a los jurados con una preparación impecable.

Tras recibir estos elogios y el paso a la final, Carla decidió interactuar con sus seguidores en redes sociales y responder algunas dudas en sus historias de Instagram. La artista utilizó su cuenta oficial para hablar sobre el premio, detallar cuánto era y si lo compartiría con algunos de sus amigos y compañeros del reality.

Lea también: "Me regué como una verdulera", Carla Giraldo cuenta cómo regañó a Endry Carreño en Masterchef

En la dinámica de preguntas y respuestas, la colombiana recibió varios cumplidos por ser proclamada como una de las finalistas, además de elogios por la receta que sacó adelante en esta prueba. En este juego salió a flote una inquietud de una persona, quien quería saber si compartiría el premio de MasterChef con las cuatro babys.

“¿Compartirías el premio de MasterChef con Viña o las demás ‘babys’?”, escribió el usuario en la casilla de interrogantes.

“No, yo no voy a compartir nada. Yo comparto mis alegrías con ellas, pero mi premio no”, afirmó Giraldo, agregando que entró sola y se va sola de la competencia.

“Un premio no vale más que un amigo, así que mis amigos seguirán siendo mis amigos porque entre más amigos, más claridad. La plata si me la gano es mía”, añadió a su respuesta.

Le puede interesar: Me tenía rabia y no fue capaz de decirlo: Carla Giraldo habla sobre pelea con Liss Pereira

Otro seguidor de la red social aprovechó para conocer la opinión de la artista sobre las estrategias en el programa, por lo que ella quiso aclarar que cada concursante tuvo las suyas y eran válidas hasta el punto en el que “no se pasara por encima de nadie”.

Allí reveló el anhelado premio que se llevaría el ganador, afirmando que serían 200 millones de pesos los que estaban en juego. Esta misma cifra fue la que recibió Adriana Lucía y Piter Albeiro tras quedarse con el primer lugar de sus temporadas.