MasterChef: con un gran picnic Biasso y Nela ganaron reto que hicieron en Boyacá

Hay que destacar que, quienes iban a juzgar los platos eran Natalia, quien tiene pin de inmunidad, el equipo azul del reto anterior (comandado por Zulma Rey) y finalmente Daniela Tapia y El Negrito, que tienen delantal negro.

El reto consistía en cocinar un pícnic con una bebida para seis personas. Lo curioso es que los comensales no sabrán a quién le pertenece cada plato. Para esta ocasión tenían 60 minutos, en donde debían sorprender a todos con sus preparaciones.

Para esta ocasión, Juliana Galvis y Juan Pablo Barragán tuvieron varios problemas para las preparaciones y no se comunicaron bien. Por lo cual, no obtuvieron buenos resultados. Aunque Carolina y Martha la dieron toda, no fueron los ganadores.

Eso quiere decir que, Biasso y Nela González fueron los que conquistaron a los jurados y lograron salvarse. Más de uno quedó fascinado con esta pareja.