MasterChef: Diego Saenz puso en riesgo su relación preparando el ‘Delicioso con Daniela’

MasterChef es uno de los programas más vistos por los colombianos, que desde ya están apoyando a cada una de las celebridades para que preparen sus mejores platos y conquisten el paladar de los jueces.

En el último capítulo de ese lunes 5 de junio, los famosos tenían que preparar en 75 minutos un plato de sal o dulce, el cual debía ser hecho en el horno. Sin embargo, había algo que los tenía a todos intrigados; en cada una de las cocinas había una caja misteriosa que contenía un elemento extraño.

Después de 20 minutos de cocina, Claudia Bahamon detuvo a los participantes para que destaparan su caja, pero se llevaron una gran sorpresa.

Aunque el misterio se apoderó de la cocina, pues todos esperaban que dentro de la caja había un gusano o un animal extraño con el que debían preparar el plato, fue algo muy diferente, no había ningún ingrediente dentro, sino unos números que serían usados para formar parejas.

Cada uno de los famosos tenía que unirse al compañero que tenía su mismo número y preparar un solo plato, sin importar que ambos tuvieran platos de diferentes de dulce o sal.

Con 55 minutos que les quedaba en su reloj, los famosos comenzaron a usar su creatividad para unir los platos de cada uno, a excepción de Nela, quien quedó sola.

Después de una ardua preparación, los famosos tenían que presentar su plato a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, para conocer su veredicto.

A Jairo y Julio Cesar los criticaron por el pescado y no recibieron buenos comentarios. A Nela no le fue tan mal, pero aseguró que el pin no se lo ganaría.



Karol y Álvaro presentaron una tortilla, un trozo de pollo y una carne, pero dijeron que no hicieron una fusión, sino que presentaron todo por separados. Juliana y Laura presentaron ‘buena suerte’. Era una lasagna con chocolate. Aunque dijeron que no estaba rico, cumplieron con el reto.



A Francisca le agarraron el cachete, por lo delicioso que estaba. Los chefs quedaron impresionados con el sabor. Carolina y Barragán presentaron un plato que enloqueció a todos. Quedaron tan impresionados, porque fue uno de lo más ricos.

Mario Ruiz siguió los consejos de Rausch, y le presentó un delicioso plato junto a Cata. Los chefs Quedaron asombrados, porque mezclaron la sal con el dulce. Allí tenían una salsa de tomate de árbol. Y algunos dijeron que podrían ser los mejores candidatos para ganarse el reto. Después pasaron Natalia y Martha.

Cuando pasó Daniela y Diego Saenz, presentaron “El delicioso con Daniela”, pero no le causó gracia a Laura Barjum, quien lo miró un poco mal. A pesar de que tenía un buen emplatado, la torta que llevaron no deleitó a los chefs, quienes dijeron que sabía mucho a huevo.

Luego que todos pasaron, escogieron a como los ganadores del pin de inmunidad Adrian y Francisca.