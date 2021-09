MasterChef, el concurso supera las 500 ediciones en todo el mundo

El concurso culinario 'MasterChef' que lleva más de 30 años conquistando a la audiencia, superó las 500 ediciones en todo el mundo, después del estreno de la adaptación 'MasterChef Tamil' en la India.



“Estoy enormemente orgulloso de 'MasterChef' por haber entretenido a millones de personas y haber transformado las vidas de miles de participantes. Me siento agradecido con todos aquellos que han contribuido a su éxito global y a mantener su popularidad y frescura con el paso de los años”, según apunta este lunes el creador del formato, el inglés Franc Roddam.



El primer 'MasterChef' se estrenó en BBC en 1990 y se emitió durante 11 años. En 2005, Roddam, en colaboración con Shine TV, reinventó el formato para BBC Two y en 2009 saltó a BBC One, coincidiendo con la primera adaptación internacional en Australia.

También puede leer: La nueva película de Marvel, "Shang-Chi", arrasa en la taquilla de EE.UU

En el caso de Colombia, este fin de semana el eliminado fue el actor español Emmanuel Esparza, quien decidió no presentar su plato ante los jurados, al considerar que no quedó como él quería.

Durante el capítulo también ocurrió el reintegro de Catalina Maya y de Julio Sánchez Cóccaro, quienes se enfrentaron a otros ex participantes como Francy, el exconcejal Lucho Díaz, Ernesto Calzadilla, Endry Cardeño y el comediante Fredy Beltrán.

No obstante, solo los dos primeros pudieron reingresar a la competencia, esperando el próximo episodio en el que tendrán un reto con la cocina a oscuras.

Vea aquí: Angelina Jolie reveló detalles de su matrimonio con Brad Pitt

En el mundo se calcula que más de 1.000 millones de personas han visto algunas de las adaptaciones hechas en 64 territorios, que suponen un total de 10.000 programas.



“MasterChef” es un formato multipremiado con un palmarés que incluye los BAFTA, Emmy, premios del Sindicato de Directores (DGA), los premios de New York Festivals, los Premios Logie, los Premios AACTA y los Asian Television Awards.