MasterChef: La respuesta de Isabella Santiago que desató críticas de Jorge Rausch

El nuevo reto de caja misteriosa en MasterChef Celebrity no solo exigió una gran creatividad para los participantes del exitoso show de cocina, también dejó un momento que dejó sorprendidos a más de uno de los cocineros que están en la competencia.

A medida que avanzaba la prueba que se desarrolló en parejas, hubo un momento en el que chef bogotano Jorge Rausch lanzó duras críticas contra la preparación de Isabella Santiago, e incluso llegó a poner en duda el criterio culinario de la actriz venezolana.

En esta ocasión Isabella Santiago cocinó junto a Natalia Ramírez, pero su platillo no logró convencer a los jurados y por ello terminaron portando el temido delantal negro.

Isabella Santiago y la respuesta que desató críticas de Jorge Rausch

Después de que ambas actrices se dirigieran a tomar sus delantales negros, Claudia Bahamón, presentadora del show, quiso conocer una reacción de Isabella y lanzó un comentario en busca de unas palabras de la concursante.

"Yo quisiera meterme en este momento en la cabeza de Isabella porque yo siento que Isa debe estar... ¿Qué piensas?", dijo la presentadora.

Segundos después Santiago aseguró que estaba muy tranquila y que no se había tomado personal la decisión de los jurados. "No, estoy supertranquila, Claudia. A estas alturas de la competencia ya yo dije que no me tengo por qué tomar nada personal, si esa es la decisión de los jurados muy bien", respondió Isabella Santiago

Posteriormente Bahamón le preguntó a la venezolana si había estado a gusto con el plato que presentó al atril. No obstante, la reacción de la actriz desató de inmediato una dura crítica por parte de Jorge Rausch, quien lanzó una serie de duras palabras y cuestionó el criterio de Isabella como cocinera.

"Si a usted le gustó ese plato, está en la olla. Está grave, no tiene criterio. O sea, es importante que aprendan a cocinar y a tener criterio. El plato era muy malo", sentenció Rausch.

Pero las cosas no se detuvieron ahí, el chef bogotano sugirió a Santiago que reconsidere su criterio. "Cuando usted dice que le parece que el plato estaba bueno, reevalúe su criterio porque es importante. Le estoy enseñando".

A su turno, Nicolás de Zubiría le pidió a la actriz venezolana que entendiera que la situación iba más allá de empecinarse en defender un plato que no era bueno.

Por su parte, Estiwar G reaccionó a la discusión con un comentario a modo de broma. "acá hay dos posibles soluciones: o ponen a Rausch a cocinar con nosotros o ponen a Isabella de jurado. Ustedes en casa decidan, por favor".

Mientras tanto, Caros Báez señaló que la situación en la cocina "está caliente, eso está que arde y mejor dicho... qué sustico".