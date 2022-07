MasterChef: Los famosos cocinaron tremendos pescados ¿Cómo les fue?

En el siguiente duelo se enfrentaron Cristina Campuzano y Tatán Mejía.

Cristina preparó una coliflor con tomate asado, chicharrón de piel y un caldo a base de pesado. Rausch indicó que el caldo que ella preparó estaba excelente y con su preparación se ganó la agarrada de cachete del chef.

Por su parte Tatán llevo al atril un pescado con julianas de aguacate y coles de Bruselas. Para el chef Carpentier el aguacate no iba muy bien con su plato; Rausch resaltó que era muy interesante que su plato no tenía carbohidratos, pero el chef Zubiría le indicó que el plato que escogió no era el indicado.

El último reto entre Estiwar G y Carlos Báez

El influencer preparó Cucha con un risotto, sus compañeros y los chefs resaltaron que a él le tocó el pescado más difícil, pero logró un muy buen plato.

Seguidamente Carlos preparó un bagre en una especie de ramen con espaguetis, a pesar de que el sabor estaba muy bien, la pasta no combinaba con la preparación.

Le puede interesar: MasterChef: La novedosa forma en la que se elegirán a los cinco finalistas

Después de degustar los chefs decidieron que los ganadores de este duelo serían: Ramiro, Cristina y Carlos.