MasterChef: Otro analfabeta del sabor se salva de ir a reto de eliminación

¿Cómo le fue a los famosos con su plato dulce?

La primera en pasar fue Manuela González y su plato se llamó "Pecan Pie de Arequipe". El plato llegó en un recipiente muy difícil de sacar del molde, por lo cual, cuando intentó pasarlo a otro plato se destrozó todo. A pesar de esto, los jurados que estaba delicioso.



La siguiente fue Cristina Campuzano y presentó "bebé de arequipe" y la presentación no fue la mejor. Y aunque estuvo en sus planes no presentar el plato, igual lo llegó al atril.



La tercera en pasar fue Isabella Santiago. Por su parte, Jorge Rausch dijo que la crema chantilly estaba deliciosa. Nicolás de Zubiría dijo que le faltó un poquito de sal, pero que estuvo muy bien. Sin embargo, le faltó crocancia y pasado de azúcar.

La cuarta en pasar fue Aida Morales y presentó “Mamá no te la sabes todas”. Cristopher Carpentier dijo que el emplatado estaba muy feo.



En seguida pasó Estiwar G. Su plató se llamó “Raíces”, pero no fue el mejor plato que presentó por cómo lo emplató.



Luego pasó Ramiro Meneses y entregó “Dulce amor”. Presentó un churro que se veía delicioso y a los jurados les gustó mucho.



Por último pasó Corozo y entregó “Me alfajé”. Nicolás dijo que estaba sorprendido, porque hace unas semanas no sabía ni hacer un huevo y con este plato lo cautivó. Tanto así que se ganó su cogida de cachete de Jorge Rausch.

Por lo cual, fue quién ganó el reto y se quitó el delantal negro.