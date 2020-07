Mateo Carvajal confesó una severa crisis por la que pasó hace algunos años

Mateo Carvajal ha estado bastante activo en redes sociales durante toda la cuarentena y el aislamiento nacional, compartiendo contenido gracioso, mostrando la alegría de reencontrarse con su hijo Salvador y bromeando junto a sus hermanos Isaac y Nora.

Sin embargo, recientemente, en una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, el deportista dejó sin palabras a más de uno tras contar una crisis personal que tuvo a sus 20 años y que lo llevó a sentir que no quería vivir más.

Carvajal aprovechó este espacio virtual para dialogar con sus seguidores y revelar algunos detalles de su vida personal. Uno de estos fue el camino que lo llevó a estudiar todo lo relacionado con entrenamiento deportivo y enfocar su carrera para lo que quería a futuro.

De acuerdo con lo que expresó Mateo, cuando entraba a los 20 años sintió una fuerte frustración por los sucesos que ocurrían en su vida al no tener dinero, no tener claras las ideas y ver que los demás progresaban considerablemente, mientras él no sabía qué hacer. El paisa contó que se equivocó mucho al elegir profesiones que no le gustaban, además de sentir que no aportaba mucho a su familia.

El colombiano indicó que empezó a trabajar en diferentes cosas, pero se llenó de angustia y sintió que no podría llevar ese ritmo de vida. Aunque asegura que ya superó esta etapa de su vida, Carvajal expresó que en aquel entonces se le metió la idea que se quería “morir”.

“Una vez hablé con un amigo, muy pana, que se llama Álvaro Arenas, y le conté que estaba profundamente deprimido y que yo no quería vivir más; yo no quería nada. Tampoco sentía que tenía que estar aquí haciendo algo por alguien, no me importaba nada, ni mi familia. Entonces le dije: ‘Yo me quiero matar, yo estoy viviendo por vivir’”, contó el influencer en el Instagram Live.

En medio de esta anécdota privada de su vida, Mateo afirmó que su amigo le dijo que se matara si así lo quería y esa respuesta lo dejó en silencio. Sin embargo, antes de que terminaran la conversación, Arenas le aconsejó que antes de tomar una decisión de esa magnitud, por qué no hacía las cosas que lo apasionaban y cumplía sus sueños como tanto quería.

Este impulso lo ayudó a salir adelante y enfocar su vida en lo que realmente le gustaba, mientras tomaba diplomados y estructuraba los conocimientos necesarios para su futuro en el ámbito deportivo.

Mateo Carvajal señaló que durante todo este proceso se mentalizó en grande y se puso metas que fueran claras para cumplir. No dudó en hablar sobre las limitaciones que tienen los seres humanos y las barreras que cada persona se pone al momento de soñar.

En este video, Mateo también habló de su hijo Salvador, de cómo, junto a Melina, eligieron el nombre del niño y cómo ha sido su experiencia siendo papá.

