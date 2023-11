Carvajal aseguró que, aunque había participado en otros realities, jamás había estado en uno con condiciones tan extremas. “Estoy chillando porque me quiero ir, no porque sea la cosa más fácil, realmente es muy duro. Yo no me quiero quedar. No puedo controlar el tema de los moscos que me tienen harto”, manifestó en su momento.

Asimismo, agregó que sentía que ese no era su mejor momento y que solo quería evitar que todo colapsara. Además, detalló que la estaba pasando muy mal a cuenta de algunos animales.

“Me iba a poner una chaqueta y en ella había un alacrán. Ese mismo día nos salió una culebra que estaba bajo un tronco en el que todos apoyábamos la cabeza para descansar”, contó.