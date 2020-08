Mateo Carvajal no se aguantó y viajó a Cali para poder visitar a su hijo, quien hace poco cumplió su primer añito. El deportista se mostró muy feliz de poder estar con Salvador y algunos de sus planes los compartió con sus seguidores.

Un momento que llamó la atención de los internautas fue cuando Melina no se aguantó y se fue a visitar a su hijo mientras estaba con su papá, detalle con el que confirmaron que a pesar de que la relación no funcionó, ahora tiene una buena comunicación por su hijo.

Por otra parte, el paisa enterneció sus historias al habilitar la función de ‘Hazme una pregunta’, pero esta vez sería Salvador el que las respondería. Las curiosas respuestas que dio Mateo por su hijo se convirtieron en tendencia en las redes sociales.

El primer interrogante que respondió, y tal vez uno de los más cuestionados, fue si se tatuaría como su papá. A lo que con un tierno “ahhh” y movimiento su dedito respondió que no.

Seguido de esto, y con la ayuda de Mateo, expresó que es hincha del Nacional, y en la pregunta de a quién se parece más llegaron a un acuerdo de que no era necesario responderla.

“Monito, esta no hay necesidad de responderla... miren, miren los ojos. No, no, es que somos igualitos”, respondió dándole un beso a Salvador. Cabe mencionar que todos dicen que el bebé solo se parece a Melina.

Por último, y con unos tiernos videos, respondió cuánto amaba a su papá. Además, al interrogante de por qué era tan perfecto aseguró que era por el parecido que tenía con él.

Mateo también compartió con sus seguidores lo feluz que se sintió al despedirse de nuevo de su pequeño, quien actualmente está viviendo con su mamá en Cali.