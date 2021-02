Mateo Carvajal revela que lleva "año y medio" de verano y varias se ofrecen de voluntarias

Mateo Carvajal ha protagonizado diferentes noticias en redes sociales relacionadas con su rol como padre, los tiernos contenidos con su primogénito Salvador, las críticas que recibe por sus publicaciones y las respuestas que suele darle a sus seguidores en algunas dinámicas de preguntas.

Recientemente, el deportista llamó la atención de varios usuarios de las plataformas digitales luego de que utilizara las historias de su cuenta oficial de Instagram, para responder inquietudes de los curiosos, relacionadas con su vida personal. El paisa no dudó en imprimirle su particular estilo a cada contenido.

Uno de los espectadores aprovechó para indagar en el ámbito privado de Mateo y saber cuándo había sido la última vez que había hecho “el delicioso”, forma de llamar al sexo que se ha popularizado entre los internautas.

“¿Hace cuánto no hace el delicioso?”, preguntó el usuario en la casilla de interrogantes, a lo que el paisa no dudó ponerle su toque de humor.

“Espere yo miro qué horas son. Mentiras, ya no me acuerdo, no sé, hace mucho, por ahí año y medio”, respondió Carvajal en un tono gracioso, que despertó la incertidumbre de más de una fanática.

Los seguidores del colombiano no perdieron el tiempo y comentaron que no le creían, pues se notaba que era muy activo en el tema. Otras mujeres insinuaron, en forma de broma, que lo ayudaban con su supuesto verano.

“Sí, cómo no año y medio”, “Venga yo le ayudo con eso, mi amor”, “Si quiere yo le soluciono el problema”, “Falta de confianza, ome”, “Qué mentira”, “Yo sí le creo”, “Está muy bueno para estar solito”, “¿Por qué tanto?”, “Ese cuento no se lo cree ni él”, entre otras opiniones.

Cabe destacar que Carvajal fue centro de comentarios luego de cambiar radicalmente de look, dejar de lado su color oscuro y pasarse a un rubio.