Mateo Carvajal se burló de quienes critican sus tatuajes

Mateo Carvajal no esperó para ponerle su toque personal y único a cada respuesta, enfatizando en que no lo conocían para decirle eso. El colombiano se burló de algunos detalles que le dijeron, metiéndole su particular humor pesado.

Carvajal compartió los textos, post y fotos de sus detractores, de manera que se volvió una dinámica personalizada para contrarrestar las ofensas que recibía. En cada video habló diferente y se dirigió a quienes continuaban creyendo que los tatuajes son para “delincuentes”.

Es importante destacar que el deportista jamás fue grosero con ninguna persona, y por el contrario le metió su lado gracioso a cada comentario que daba.