En su momento, la relación entre Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz fue una de las más polémicas, teniendo en cuenta la reciente separación que el deportista había tenido con Melina Ramírez.

Sin embargo, Carvajal continuó con su noviazgo y ahora demuestra que vive más que feliz junto a la modelo, pues confirmó que la relación ya llegó al otro nivel y ahora son esposos.

Después de varios rumores y preguntas de sus seguidores sobre unas argollas que la pareja estaba portando y que daban indicios de su matrimonio, Mateo Carvajal confirmó, mientras se encontraba trotando en Barcelona, que hubo boda y que se lo tenían bien guardado.

“Miren salí a trotar. ¿Ven esas tres torrecitas? Hice toda esa ruta por acá, muy bacana, siete kilómetros, pero devuélvase. Eh no, no, no, no, no, no ¿Tiene plata? Tampoco. Pero ¿saben qué? Voy con moral mari$#… ¡Estoy recién casado! ¡Estoy en chimba de país! Hoy amanecí como bonito mari$#… como con un brillo. No mentira, ¿Saben qué? Voy a hacer unos 5 k, voy a tratar de bajarlos de 20 minutos, vamos a ver si lol logramos, si nos da”, dijo el famoso.

Hasta ahora esto es lo único que se sabe sobre el momento de amor, ya que la pareja no ha dado ningún otro detalle sobre aquel matrimonio.

Entretanto, Carvajal y Ruiz se encuentran en Valencia, España, desde donde han publicado todo tipo de románticos momentos que han vivido en lo que sería su luna de miel.