Matrimonio de Paris Hilton: la diva uso más de 11 vestidos en su lujosa fiesta

Hacia al altar fue acompañada por su padre y de fondo se escuchó I Can't Help Falling in Love, éxito de Elvis Presley, según reveló Hola, que además contó que su ahora esposo no paraba de verla y decirle en voz baja que lucía espectacular con su vestido.

A la celebración del matrimonio asistieron celebridades de la talla de Kim Kardashian, Demi Lovato, Nicole Richie, Emma Roberts, Bebe Rexha y Paula Abdul, y obviamente no faltó su hermana Nicky Hilton, con quien se tomaron varias instantáneas que publicaron en redes sociales.

Paris lució también otros vestidos de novia de color blanco, uno tipo princesa para la celebración privada dentro de la mansión. Ya para la fiesta se puso un vestido corto, tipo bailarina. Además, de dos ajustados al cuerpo largos para las fotos del brindis.