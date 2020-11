Matthew Perry reveló cuándo se rodara el episodio especial de 'Friends'

Una vez más Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y Lisa Kudrow volverán a compartir pantalla para un episodio especial de 'Friends', que será emitido por HBO Max.

Inicialmente, el rodaje de dicho capítulo estaba planeado para marzo de 2020, sin embargo, debido a la pandemia por la Covid-19 debió suspenderse. Posteriormente, David Schwimmer aseguró que esperaban filmar la reunión en agosto, pero una vez más la emergencia sanitaria mundial se interpuso. De modo que, nuevamente el reencuentro quedó en el aire hasta ahora.

Por medio de sus redes sociales, Matthew Perry - quien dio vida al personaje de Chandler Bing - reveló que el rodaje de la esperada reunión se realizará en marzo de 2021. "La reunión de 'Friends' se reprograma para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!", expresó.

Empero, por el momento se desconoce la fecha de estreno del episodio, así como su trama.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!