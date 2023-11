El rumor de su salida viene rondando desde mediados de noviembre, cuando la conocida 'Negra Candela' aseguró que el motivo por el que no seguía en el set junto a Anakarina Soto, Orlando Liñan, Viena Ruiz, Carlos Marín y Sandra Vélez, simplemente era falta de renovación del contrato.

Cosa que también habría ocurrido con Alejandra Serje, presentadora del matutino de RCN que no continuó en el programa.

Sin embargo, la experta en "chisme" no dejó pasar por alto un detalle particular y es que asegura que lo curioso es que les habían entregado a los empleados el carné de ingreso para el 2024 y Vélez lo había recibido un par de días antes del anuncio de la no renovación del contrato laboral.