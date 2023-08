Mauro Urquijo padece un complejo problema de salud, ¿De qué se trata?

Por esos días, Gabriela lo señaló de estar 100 % lúcido y que solo tenía unos problemas de memoria, al punto de poderse olvidar algunas cosas. Sin embargo, advirtió: “él sabe quién es, quién es hombre y quién es mujer, quién es trans, quiénes son su familia y quiénes son sus hijos”.

Además, indicó que no estaba enamorada de Mauro Urquijo, luego de que él estuviera con otra persona en la intimidad.

“Ya no estoy enamorada de él, pero me duele por ese desagradecimiento. Estuve las 24 horas de día protegiéndolo. Cuando se enfermaba, me veía a mí, dormía abrazada con él. Me tocaba despertarlo para llevarlo al baño. En las noches le quitaba el suero. Yo era quien lo bañaba. Yo era quien lo limpiaba”, sostuvo al advertir lo que estaba sintiendo por lo acontecido.