Mauro Urquijo y María Gabriela Isler hablan de sus planes de ser padres

La pareja pasa por su mejor momento, a pesar de que meses atrás estaban como perros y gatos, y hasta se habían separado.

La modelo trans, María Gabriela Isler y el actor Mauro Urquijo son una de las parejas más polémicas de la farándula, sobre todo porque, en su momento, se revelaron detalles de su intimidad.

A pesar de todo esto, los famosos siguen más juntos que nunca, van contra viento y marea, y parece que los conflictos quedaron en el pasado y quieren iniciar una nueva etapa.

Aunque en principio todo pinte de maravilla, María Gabriela Isler le contó a Lo Sé Todo que su relación con la familia de su pareja no es la mejor, “no aceptan de que él se haya enamorado de una mujer trans, pero bueno, a mí no me importa”.

Adicional, la pareja de Urquijo reveló que hay intensiones de agrandar a la familia, “a mí me gustaría adoptar un niño más adelante”.

Con esto queda claro que pronto, los colombianos conocerán al nuevo integrante de la familia, Urquijo Isler.

Cabe resaltar que en Colombia es posible que parejas del mismo sexo puedan adoptar menores de edad.