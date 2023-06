La reconocida actriz Viviana Santos denunció que el pasado 14 de junio sufrió uno de los momentos más angustiantes de su vida, cuando un viaje de turismo a México terminó siendo toda una escena de angustia y miedo.

El pasado miércoles de al llegar a territorio mexicano, Santos tuvo un primer encontrón con los agentes de Migración que le pidieron en un primer instante los papeles que sustentaran su viaje al país, no obstante, fueron pasando las horas y su entrada fue negada.

Allí comenzaron las 12 o 13 horas más angustiantes en la vida de la reconocida actriz, quien mencionó que fue tratada como una delincuente y sintió estar secuestrada.

“Voy de turismo. Me preguntaron si ya había visitado México, les dije que si, de hecho, fui residente legal. Les paso mi pasaporte nuevo y el viejo porque ahí tengo la visa americana como prueba de que no iba a pasarme a Estados Unidos, solo iba de paseo”, relató Viviana.

Lea además: Capítulo de Ana de Nadie: La Mona se vengará de Joaquín por rechazarla; a Florencia se le caen sus mentiras

Con lágrimas en los ojos, la actriz mencionó que esta situación se está viviendo de manera recurrente en México.

“El mundo se tiene que enterar. Si viviste algo similar y migración de México pasó por encima de tus derechos o de alguien que conozcas, házmelo saber, vamos a hacer un reportaje de lo que está pasando, vamos a hacer más ruido del que ya hay porque esto tiene que cambiar”, escribió.

Mencionó también que solo a las 4 de la tarde le dieron su primera y única comida. “Les preguntamos si nos iban a dar más comida y nos dijeron que no. No me quería comer la hamburguesa porque quería estar muriéndome de hambre para poder comer y alargar eso”, rescató.

Al preguntar el motivo de la causa de la deportación, las autoridades le dijeron a la joven que la persona que la iba a recibir no había contestado para confirmar los datos, pero ella revierte esta situación indicando que su amigo estuvo las mismas 13 horas que ella estuvo encerrada, hablando con la aerolínea y otras entidades en el aeropuerto para que la dejaran entrar.

De interés: El acordeonero Rafael Ricardo se encuentra en delicado estado de salud

Y es que mientras le hacían llenar los papeles, le dieron la opción de hablar con el consulado colombiano, a lo que ella mencionó que sí de ser necesario, pero esa llamada jamás se realizó, pues pasaban las horas y cada vez que preguntaban por esto les decían que podrían hacerla después.

Desde el momento en el que Viviana Santos dio a conocer la situación, el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, se pronunció al respecto.

“Sobre el caso de Vivíana Pulido Santos o conocida como Vivíana Santos, ya estamos solicitando un informe detallado de la inadmisión y solicitando a Viviana para que instaure una queja respectiva sobre su caso”, mencionó el cónsul.