"Me están extorsionando": la denuncia de Alina Lozano tras robo de su cuenta de Instagram

Alina Lozano, una de las más famosas actrices de la televisión colombiana, se convirtió en protagonista de una lamentable experiencia en redes sociales, luego de ser víctima de un robo cibernético. La artista perdió su cuenta oficial de Instagram, y no logró recuperar el acceso correspondiente.

De acuerdo con una denuncia que realizó la celebridad desde una nueva cuenta personal, recientemente fue víctima de un ataque digital y fue hackeado su perfil de la red social. Una vez perdió el control y manejo de este usuario, las cosas no mejoraron.

Según compartió la actriz de ‘Pa’ quererte’ en un clip publicado en la cuenta @alinalozanoactriz, no contentos con robarle su perfil de la plataforma digital, los responsables la estaban extorsionando para devolverle el dominio de la página.

Lea también: Reviven gusanos prehistóricos de hace 40.000 años, toda una hazaña científica

Alina relató que estas personas estaban pidiéndole una suma de cinco millones de pesos para regresarle la cuenta, por lo que ella decidió compartir esta situación y denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo.

“¡Quiero denunciar que me robaron, me atracaron, me hackearon mi cuenta personal de Instagram @lozanoalina y, además, me están extorsionando, me están pidiendo casi cinco millones por la recuperación de la cuenta”, afirmó la celebridad en el clip, donde se muestra bastante molesta e indignada con esta clase de actos.

Le puede interesar: Murió la actriz María Eugenia Parra a los 58 años

Adicional a estas palabras, Lozano se mostró en contra de la extorsión y de los comportamientos que pueden afectar el trabajo de los demás, al igual que la estabilidad emocional.

“¡No a la extorsión! ¡No a este tipo de robos cibernéticos, que afectan tanto a las personas como yo, que trabajamos, que compartimos en las redes!”, aseguró Alina, además de recalcar que comenzará desde cero y recuperará a sus seguidores poco a poco.