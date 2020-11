El cantante y actor Mauricio Bastidas compartió a través de su cuenta oficial de Instagram varias historias donde se observa con un evidente deterioro de salud aparentemente por coronavirus.

En las grabaciones, mientras tosía y hablaba con gran dificultad, denunció la negligencia médica que está sufriendo.

“Necesito que se sepa que no hay prontitud en los exámenes y no quiero ser uno más de los que matan dentro de una clínica. (...) Me estoy deteriorando. Dos días rogué para que me pusieran oxígeno... mientras tanto ya no puedo respirar. Me duele pecho y me duele todo el cuerpo de tanto hacer fuerza para respirar", explicó.

Y añadió: “Ya son 3 días interno. Parece que el propósito de estar acá es deteriorarse más. No han entregado las pruebas, necesito saber. Ayúdenme a hacer bulla. (…) Me atienden solo enfermeros, quizás amables, pero la amabilidad no me importa porque me estoy muriendo y a nadie le importa”.

Asimismo, confirmó que ante la poca atención del personal médico de la clínica decidió llamar a su abogado para que se apersone del tema y tome acciones legales en el asunto. "No voy a permitir que me maten como a muchos por negligencia", finalizó.

Cabe recordar que Mauricio Bastidas es reconocido principalmente por su participación en la producción de RCN ‘Tres milagros’ donde aparece junto a a la cantante Farina.