Me los como vivos: Cosculluela arremete contra Anuel, Daddy Yankee y Residente

En el terreno de la música urbana es frecuente ver roces entre sus representantes. En épocas anteriores ha pasado entre Ivy Queen y Anuel AA, Ozuna y Don Omar y ahora Cosculluela envió un fuerte mensaje dirigido a cinco colegas.

Por medio de su cuenta de Instagram el intérprete de 'Manicomio' publicó una fotografía haciendo 'pistola' y escribió: "Aquí te dejo mi arreglo... No soy de la calle, pero la calle me hizo artista... La respeto, sigo sus códigos y en la calle aprendí a ser un hombre real y lo más importante la ética. Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números".

Y agregó: "Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia... Lean y si quieren le damos pa' adelante que a los cinco me los como vivos y los escupo muertos".

Posteriormente, Residente (René Pérez) le interrogó en la misma publicación por quiénes eran "los cinco" a los que se refería. La respuesta fue contundente: "Daddy Yankee, Kendo, Anuel, Dominio y tú".