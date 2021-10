"Me regué como una verdulera", Carla Giraldo cuenta cómo regañó a Endry Carreño en Masterchef

¿Por qué tuvieron el ‘raye’ Carla Giraldo y Endry Cardeño?

De acuerdo con las declaraciones de la colombiana, en aquel reto ella le sugirió a su compañera que quitara una de las salsas que preparó y esto no la benefició al momento de ser calificada. Una vez el plato fue probado por Rausch, Carpentier y de Zubiría, al salir del set el ambiente se puso tenso y terminó en discusión.

La actriz reconoció que fue grosera con Cardeño, al punto que se salió de las casillas y la trató mal por no decir que ella había sido la responsable de que no pusiera la salsa en el resultado final.

Le puede interesar: Me tenía rabia y no fue capaz de decirlo: Carla Giraldo habla sobre pelea con Liss Pereira

“Fui súper grosera. Se me salió el Carla que nunca se me había salido en MasterChef. Salimos del set y yo me regué como una verdulera, como una mala persona a insultarla porque no había sido capaz de decir que yo le había desaprobado la salsa”, aseguró la colombiana en la entrevista con Diva Rebeca.

“¿Cómo fue posible que no hayas dicho que haya sido yo? Ten las tetas bien puestas de decir quién fue”, agregó la artista a su relato.

Carla Giraldo reconoció el error que cometió en ese entonces, por lo que afirma que ahorita es amiga de Endry, con quien agachó la cabeza, pasó la página y se perdonó.