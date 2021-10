Me tenía rabia y no fue capaz de decirlo: Carla Giraldo habla sobre pelea con Liss Pereira

Carla Giraldo afirma que hubiese podido solucionar su conflicto con Liss

Otra confesión de Carla tuvo que ver con lo que vio al aire del programa y afirmó que hubiese preferido recibir las críticas de Liss en persona, en lugar de ver lo que lo que la comediante expresó en las entrevistas del reality.

"Me da rabia ver la rabia que me tenía Liss, y que nunca fue capaz de decírmelo, porque creo que hubiésemos podido limar las asperezas, yo lo intenté muchas veces, no una, lo intenté dos o tres veces más. Porque así como soy de malpa…, soy de noble y yo sé cuando cometo un error. Yo con Liss me porté en un momento muy mal y fui muy grosera y muy insolente", expresó Carla.

Sobre el tema, concluyó que fue Frank Martínez quien la aconsejó sobre los errores que cometió con Pereira.

Aquí el video completo en el que Carla Giraldo habla de MasterChef y otros aspectos de su vida.