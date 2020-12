Esta semana el artista vallenato Silvestre Dangond preocupó a sus seguidores al publicar una fotografía con la que confirmó que estaba hospitalizado y que lo aquejaba algo grave por el conmovedor mensaje que compartió.

Las especulaciones no se hicieron esperar y en redes se hablaba que era un contagio de covid-19 que lo envió a la clínica. Sin embargo, uno de los primeros en desmentirlo fue su amigo, el abogado Abelardo de la Espriella, quien confirmó que el cantante urumitero había sido operado por una úlcera y estaba hospitalizado en Barranquilla.

Silvestre Dangond, en cama y aún canalizado, concedió una entrevista virtual para hablar del lanzamiento de su disco ‘Las Locuras Mías’ y se refirió a esta situación que lo aquejó de un momento a otro y lo llevó a ser operado de urgencia.

“Le dije al médico que me operaran en enero, cuando me dice que me tiene que operar rápido porque no veía algo bien, yo me puse muy sentimental porque en algún momento dije: será que yo me puedo estar despidiendo a lo bien de mi gente (voz entre cortada), por eso duré dos días muy tensionado y preocupado”, comentó.

Bastante conmovido y mientras limpiaba sus lágrimas confesó que llegó a pensar en que a sus 40 años ya hizo todo lo que ha querido y que ya no le falta nada por hacer. “Musicalmente me he pagado mis gustos, me he llevado en contra medio mundo, pero me he llevado a favor a gente que me admira, quiere y que me soporta, porque no es fácil soportarme, a veces ni yo mismo me aguanto”.

Señaló que hasta actuar ya lo logró ahora que está grabando para la novela que preparan sobre la vida de Leandro Díaz.

El médico que lo atendió en la clínica de Barranquilla no se explica cómo Silvestre teniendo un hueco en el intestino recto “donde se me ve el músculo de la nalga lleno de pus”, y que le produjo una grave infección, no le dio fiebre.

Detalló que el dolor que lo aquejó es muy fuerte, y debe estar en una cama mientras se recupera, pero le agradeció a dios por darle una nueva oportunidad y al 2020 porque gracias a que lo tuvo en casa y sin la rutina de viajes y conciertos, se salvó de morir de una peritonitis.

“Si no hubiera sido por todo esto me había picado una peritonitis y estarían velándome hoy (…) el médico me dijo: ‘yo no entiendo cómo no lo pico una peritonitis, cómo no le dio fiebre, cómo brincaba’. Eso es algo sobrenatural”, manifestó.