Meghan Markle apareció por primera vez en televisión después del 'Megxit'

Meghan Markle concedió su primera entrevista como exmiembro de la Familia Real británica. La estadounidense de 38 años de edad habló de su trabajo como la voz narradora de 'Elephant', documental de Disney que sigue a una familia de elefantes mientras cruzan el desierto de Kalahari en África.

De este modo, dijo en entrevista para 'Good Morning America': "Estoy muy agradecida por tener la oportunidad de poder ser parte de esto... He tenido mucha suerte porque he tenido una experiencia práctica con ellos (elefantes) en su hábitat natural. Cuando pasas tiempo conectándote con ellos y con la vida salvaje, entiendes que tienes que desempeñar un papel en su preservación y en su seguridad", reseña ABC.