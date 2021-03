Meghan Markle contempló el suicidio: así fue la polémica entrevista con Oprah Winfrey

Meghan Markle afirmó haber sido objeto de "una campaña de desprestigio" de una familia real que la llevó a pensar en el suicidio, mientras que Harry dijo estar "realmente decepcionado" por la falta de apoyo de su padre, el príncipe Carlos.

Meghan y Enrique, que se casaron en 2018 y que hace un año se fueron de Inglaterra abandonando sus deberes como miembros de la familia real, sostuvieron una entrevista de dos horas con Oprah Winfrey que fue transmitida este domingo por CBS en Estados Unidos, donde residen.

Meghan, de 39 años, afroestadounidense, dijo que la familia de su esposo estaba "preocupada" sobre "cuán oscura" sería la piel de su hijo Archie antes de su nacimiento el 6 de mayo de 2019.

"En esos meses en que estaba embarazada (...) tuvimos una serie de conversaciones sobre que 'no se le daría seguridad, no se le daría un título' y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera", dijo Meghan.

Agregó que el Palacio de Buckingham se negó a otorgar protección al niño, a pesar de que esa es la tradición, y reveló que tuvo pensamientos suicidas durante ese tiempo.

"Ya no quería vivir más", dijo con lágrimas en los ojos. Y agregó que cuando le transmitió a la familia real que estaba luchando y que necesitaba ayuda profesional, le contestaron que "no podía, que no sería bueno para la institución".

"Realmente decepcionado"

Por su lado, Harry, de 36 años, dijo que se sintió "realmente decepcionado" por la falta de apoyo de su padre en toda la situación, "porque él pasó por algo similar. Él sabe cómo se siente el dolor".

"Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera", dijo en alusión a la separación de sus padres y al trágico destino de su madre, la princesa Diana, quien murió en 1997 en un accidente de tránsito en París cuando el conductor del auto en que viajaba junto con su pareja intentaba escapar de los paparazzi.