¿Meghan Markle está embarazada otra vez?

Este fin de semana la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, fue tema de conversación en las distintas redes sociales luego de que varios internautas sospecharán que la duquesa podría estar a la espera de su segundo hijo.

La duda surgió luego de que el pasado viernes se conociera que la exactriz estadounidense, de 39 años, solicitará a la justicia británica aplazar hasta por un año el proceso legal contra el tabloide Daily Mail por invasión de la privacidad.

Desde hace unos meses Markle inició una batalla específicamente contra la Associated Newspapers, que edita el Mail Online, el Daily Mail y su versión dominical Mail on Sunday, por violar su privacidad mediante la publicación de extractos de una carta dirigida a su padre, Thomas Markle, en agosto de 2018.

El juicio estaba previsto inicialmente para enero de 2021, pero los abogados de la duquesa de Sussex exigieron esta semana, en una audiencia cerrada al público en la Alta Corte de Londres, posponer la fecha "mucho más tarde en el año", por una "razón confidencial". Es decir, el proceso se retomará después del 15 de octubre de 2021.

"La decisión correcta es aceptar la solicitud de aplazamiento", dijo luego en una audiencia pública el juez Warby, a cargo del caso. "Esto significa que la fecha del 11 de enero se cancela y que el juicio será reprogramado para una nueva fecha en el otoño (boreal) en 2021", agregó.

Y fue la connotación "razón confidencial" lo que levantó las sospechas. Un usuario de Twitter escribió: “Razones confidenciales por las que se necesitó el retraso ¿9 meses dices? ¿Qué otra cosa lleva 9 meses?”.

Hasta ahora todo se trataría de una especulación.

Meghan Markle requested that the trial against The Mail be moved to Autumn 2021 due to confidential reasons and people are speculating she’s pregnant. Not to be a womb watcher but I think so too 🥰