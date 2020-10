Meghan Markle habría plagiado discurso sobre la adicción a la redes sociales

Meghan Markle está siendo señalada de cometer 'plagio' de un discurso que ofreció hace poco de manera virtual en el que comparaba a los usuarios de las redes sociales y los adictos a las drogas.

Algunos internautas de Twitter han afirmado que la duquesa de Sussex prácticamente dijo lo mismo que se plantea en el documental de Netflix ‘The Social Dilemma’, en el que se explora la naturaleza adictiva y peligrosa de las plataformas en línea.

“Hay muy pocas cosas en este mundo en las que se llama “usuario” a la persona que se relaciona con él. Las personas que son adictas a las drogas se denominan usuarios y las personas que están en las redes sociales se denominan usuarios”, dijo Meghan durante la Cumbre virtual de próxima generación de mujeres más poderosas de Fortune .

"No estoy sugiriendo que la afición de una persona por Twitter e Instagram sea un equivalente genuino a una persona que lucha, digamos, contra una adicción a la heroína. Por supuesto que no lo es. Pero hay paralelos reales e innegables", resaltó la esposa del príncipe Harry.

En el documental el estadístico Edward Tufte señala que las drogas ilícitas y las empresas de redes sociales son las únicas industrias que se refieren a su clientela como “usuarios”. “Sólo hay dos industrias que llaman “usuarios” a sus clientes: la de las drogas ilegales y el software".

Tras dar su discurso, considerado por ella como uno de los más sinceros, los internautas comenzaron a atacarla en redes acusándola de robar la idea expuesta en la producción de la plataforma de streaming. "¡Meghan Markle no fue lo suficientemente inteligente como para inventar esa analogía por sí misma! ¡La duquesa del plagio!”, expresó un tuitero.

Durante su conversación con la editora asociada de Fortune , Emma Hinchliffe, Meghan dijo que había sido criticada por no tener una cuenta personal en las redes sociales desde que anunció su compromiso con el príncipe Harry en 2017.

Aparte de la cuenta de Sussex Royal que compartió con Harry, la duquesa, alineándose con el protocolo real, desactivó todas sus plataformas personales, junto con su blog de estilo de vida ‘The Tig’ . Antes de esto, Meghan había acumulado 1.9 millones de seguidores en Instagram.

Al hablar de su propia presencia personal en la plataforma de redes sociales , Meghan dijo en la cumbre que "para su propia conservación no ha estado en las redes sociales durante mucho tiempo", y reveló que no administraba la cuenta de Sussex Royal, ya que era manejada por un equipo especial.

“Teníamos una cuenta de Instagram a través de la institución y nuestra oficina que estaba en Reino Unido. Pero eso no lo manejamos nosotros, era todo un equipo", dijo la duquesa.

Finalizó diciendo que: “He tomado la decisión personal de no tener ninguna cuenta, así que no sé qué hay ahí afuera y eso me ayuda en muchos sentidos”.