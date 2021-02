El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle están esperando su segundo hijo, anunció el domingo por la noche el portavoz de la pareja a los medios británicos.

"Podemos confirmar que Archie", el primer hijo de los duques de Sussex, "será hermano mayor", declaró el portavoz de la pareja, que dejó sus funciones reales en marzo del año pasado.

Baby news! “We can confirm that Archie is going to be a big brother,” says a spokesperson for Harry and Meghan. “The Duke and Duchess of Sussex are overjoyed to be expecting their second child.” pic.twitter.com/GrqSiBxaXa