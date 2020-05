Mejores canciones del grupo ABBA revivirán en tributo al Día de la Madre

Este domingo 10 de mayo el grupo que rinde tributo a Abba interpretará las canciones más representativas de la agrupación sueca, a través de una transmisión que realizará en redes sociales.

En esta oportunidad canciones como 'La reina del baile', 'Chiquitita', 'Gracias por la música', 'Take a Chance on Me', 'Super Trouper' y 'Does your mother know', entre otras, serán interpretadas por los integrantes del grupo para acompañar a las madres en su día.

También puede leer: Juanes y Fonseca unirán sus voces para cantarle a las madres en su día

La cantante y comediante Luz Amparo Álvarez en compañía de Connie Medina, Ricardo Prado y César Escola, se conectarán desde sus casas para que los seguidores del grupo puedan escuchar las canciones de Abba e interactuar a través de las redes sociales del Teatro Ástor Plaza, que organiza esta actividad.

Respecto al grupo original de Suecia, el cuarteto reveló a finales del año anterior que había grabado dos nuevos temas y que uno de ellos titulado "I still have faith in you", sería interpretado este año pero por sus avatares en un programa de televisión el estreno se pospuso, aunque ahora con la pandemia global la fecha es incierta.

La idea de los nuevos temas se olvidó cuando Benny Andersson, el otro componente masculino del grupo, regresó al estudio con Björn Ulvaeus para trabajar en el proyecto de la gira virtual.

Consulte aquí: Película colombiana 'Harmonie', premiada en Festival de Cine de Nueva York

Andersson, Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog crearon el grupo en 1972,y dos años después saltaron a la fama al ganar el Festival de Eurovisión con "Waterloo".

El grupo que ha vendido 400 millones de discos sigue siendo un fenómeno comercial, revalorizado tanto por el exitoso musical "Mamma Mia", como por su posterior adaptación al cine, de la que se han estrenado dos películas.