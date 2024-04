Melfi revela que volvería a buscar a Nataly Umaña

En La Casa de los Famosos se han formado múltiples romances en medio de la competencia, producto de la convivencia y el encierro. Uno de los más conocidos fue el que protagonizaron el cantante panameño Melfi y la actriz Nataly Umaña.

Esta relación generó gran polémica en los televidentes debido a que a su ingreso al programa, Nataly se encontraba casada con Alejandro Estrada. Pese a esto, la pareja en el reality compartió varias semanas de romance y protagonizaron escenas de pasión.

De interés: Nueva pelea entre Karen, La Segura y Martha en La Casa de los Famosos

Nataly y Melfi se tuvieron que separar hace unas semanas luego de que la actriz se convirtiera en una de las eliminadas del programa. Para muchos televidentes fue una incógnita si la relación entre ambos llegaba definitivamente a su fin o si existía la posibilidad de que en un futuro se volvieran a encontrar.

Este domingo 14 de abril, el encargado de despejar esta duda fue el mismo Melfi, quien al ser entrevistado por ‘María José’, personaje de Juan Camilo Pulgarín, se refirió a la posibilidad de volver a tener algo con Nataly al salir del programa.

Si salieras del programa y Nataly Umaña estuviera soltera, ¿le caerías o no?, le preguntó María José a Melfi, a lo que él contestó: “Si nos seguimos llevando bien y todo está bien, por qué no entablar una conversación y si llegara a pasar algo pues...”.

En otras noticias: [Video] Mafe Walker le hizo baile de otro mundo a 'Bola 8': un perreo alienígena

No obstante, ‘María José’ le preguntó a Melfi si sería novio de Nataly, pero él contestó que no. Aunque también aclaró que su intención no es utilizar a la actriz. Cabe recordar que al salir de La Casa de los Famosos, Nataly aseguró que le gustaría intentar tener algo con el panameño fuera del reality. "Me gusta Miguel, vivimos días emocionantes aquí y quiero ver qué pasa fuera de este entorno”, fueron sus palabras en aquel momento.