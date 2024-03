El capítulo de la noche del miércoles 13 de marzo en La Casa de los Famosos estuvo cargado de tensión debido a la visita de Anasiris Vásquez, mamá de Melfi, quien se convirtió en la novena invitada al reality. Todas las expectativas estaban en lo que le diría la mujer a su hijo acerca del romance que ha formado con Nataly Umaña.

Al entrar a la casa, Anasiris no dudó en reprocharle a su hijo la situación con Nataly y le dejó saber que no estaba de acuerdo con su actuar. "Tú sabes que te quiero y te amo, una madre tiene que estar cuando tiene que estar y tiene que decir las cosas. Yo busco y trato de entender, pero no puedo aceptar lo que está pasando, tú tienes que ver entre lo real y lo que no", le dijo.

Así mismo, la mamá de Melfi lo invitó a dejar atrás la polémica con Nataly y volver a concentrarse en el objetivo que se trazó al entrar al reality. "Puedes salir de esto con determinación, con fuerza e inteligencia, acuérdate de tus proyectos que trabajaste con tanto amor", sostuvo la mujer, quien ignoró completamente a Nataly al entrar a la casa.

Melfi habría terminado con Nataly por la visita de su mamá

Luego de recibir la visita de su madre, Melfi quedó bastante sorprendido por la actitud que demostró la mujer, quien decidió dejar a un lado la ternura y las expresiones de cariño para aconsejarlo. “Ella se reservó de ser cariñosa porque está super molesta conmigo y quería que yo entendiera el mensaje que me estaba dando. (...) Siento que me habló como me tenía que hablar. Yo la entiendo y respeto que lo haya hecho”, dijo el panameño.

Las palabras de su mamá al parecer calaron en Melfi, quien además aseguró que probablemente su padre estaría más molesto. Ante esta situación, el cantante decidió sentarse a hablar con Nataly Umaña sobre las reflexiones que le dejó Anasiris y le habría dado a entender que debían ponerle freno a su relación.