En marzo del año pasado, la caleña fue galardonada por la revista Forbes Colombia gracias a su pequeña empresa, GOUP, que esta empresa no solo está orientada al género femenino, sino que también es construida y operada exclusivamente por mujeres emprendedoras que buscan sacar adelante a sus familias.“Estamos liderando un equipo de mujeres berracas, listas para sacar a su familia adelante como lo he sido yo”.

Lea también: El romántico mensaje de Juan Manuel Mendoza a Melina Ramírez y su hijo Salvador