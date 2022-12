Melissa Martínez canta a grito herido "me haces daño y luego te arrepientes", ¿para Matías Mier?

En medio del proceso de divorcio que atraviesa Melissa Martínez con el futbolista Matías Mier, la presentadora ha sido blanco de varias críticas y rumores, pues mientras ella pedía no inventaran cosas acerca de las posibles causas de su separación o supuestos nuevos romances, simultáneamente la famosa compartía videos cantando algunas canciones de desamor a todo pulmón.

Le podría interesar: Ven devórame otra vez, el éxito que se negaba a cantar Lalo Rodríguez, ¿por qué?

Pese a que la situación es muy normal, algunos internautas indicaron que Melissa Martínez estaba despechada y las canciones estarían siendo dedicadas a su expareja Matías Mier, suposición que se hizo viral en redes y medios de comunicación, por lo que la presentadora de 36 años pidió la dejaran hacer su vida en paz.

Durante un tiempo la marea estuvo baja para la periodista deportiva en temas del corazón, sin embargo, un nuevo video compartido por ella volvió a hacer sonar su nombre, pues en él se le ve cantando muy sentidamente la canción 'Mientes' de la agrupación mexicana Camila, pero en especial la estrofa que dice:

"Las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí... Mientes, me haces daño y luego te arrepientes"

Quizás la soledeña solo estaba teniendo un rato de karaoke en lo que parece ser su vehículo, sin embargo, la canción es un poco triste y concuerda en gran parte con lo que estaría viviendo. ¿ O qué crees tú?

Lea también: Claudia Bahamón pasó problema con su ojo a lo Katy Perry y preocupó a sus seguidores