Melissa Martínez dejó en el pasado a Matías Mier y pidió "dejar de inventar peleas imaginarias"

Una de las separaciones más mediáticas que se han dado durante este 2022 en la farándula colombiana, ha sido la de Melissa Martínez y el futbolista Matías Mier, quienes contrajeron nupcias el pasado 14 de diciembre del 2019.

No obstante, aunque mucho se ha especulado sobre su ruptura, se habló de una posible infidelidad por parte del deportista con una mujer que hace parte de Independiente Santa Fe, donde milita actualmente el futbolista.

Ya una vez se confirmó la noticia, la presentadora, quien no ha hablado del tema, se mostró bastante molesta con el reconocido programa ‘Lo sé todo’, luego de una publicación que realizaron por medio de sus redes sociales sobre una reacción que tuvo Martínez a una publicación de Daniel Habif.

Esto trajo el descontento de Melissa quien no dudó en responder con un extenso mensaje en el que les pidió que la dejaran tranquila y que dejaran de hablar de ella.

“Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido. La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto. Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, pero no todos somos así”, fue un fragmento de lo escrito por la periodista en la publicación.

Muchas personas defendieron la respuesta de la presentadora e hicieron la petición de que no se hablara más del tema hasta que haya un pronunciamiento por parte de ella o del futbolista.

Cabe recordad que, en el pasado, este mismo programa buscó a Martínez para hacer preguntas sobre su relación con Matías Mier, a lo que ella los evadió por completo pidiendo respeto por su vida privada.