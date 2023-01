Melissa Martínez empezó el año con imponente foto y escasa ropa: "Puedo y no me da miedo"

Melissa Martínez sigue siendo el centro de atención en redes sociales. La barranquillera, que es una de las periodistas deportivas más famosas de Colombia cerró un complicado 2022 y aprovechó este inicio de año para seguir brillando ante las cámaras.

Tras su exitoso año laboral, la nacida en la 'arenosa' disfruta de sus vacaciones en su ciudad natal en compañía de su familia. La comunicadora ha pasado tiempo con sus seres queridos y despidió el año anterior por todo lo alto.

Después de su separación y varios retos en su carrera, la periodista demostró nuevamente que posee una hermosa figura. En medio de una sencilla foto a blanco y negro con bata y una toalla, Martínez mostró que es una de las mujeres más bellas del país.

Los seguidores de la comunicadora se mostraron muy contentos al verla de nuevo en su faceta más sensual. Melissa volvió a recibir cientos de comentarios halagando su figura en su perfil de Instagram.

Queda claro que Matías Mier, es cosa del pasado y ahora, en el mes de su cumpleaños, la periodista está más feliz que nunca. Así lo describió en su post: "En enero celebro de aquí hasta el 29 mi cumple, desde mañana me doy mi primer regalo… puedo y no me da miedo"

La periodista cafetera espera poder seguir avanzando en su carrera profesional en donde hasta la fecha ha sido bastante exitosa y reconocida más allá de cualquier otra situación. El próximo gran reto profesional de la barranquillera será la Copa del Mundo Femenina que se disputará en 2023 en Nueva Zelanda y Australia.