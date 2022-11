Melissa Martínez le responde a quienes criticaron sus fotos en Soho

"Qué pasó soho, Antes eras chevere..", "su lado más sensual? Pero si las fotos parecen un catálogo de pijamas”, "esta es la versión que circulará en Qatar?", "estoy segura que si se hubiese encuerado también la iban a criticar en fin a la gente nadie la entiende", son algunos de los comentarios que recibió la presentadora por sus fotografías.

Después de recibir estos y muchos más comentarios al respecto, Melissa Martínez decidió pronunciarse al respecto y aprovechó que un seguidor quiso saber el porqué decidió no mostrar un poquito más su cuerpo en la sesión de fotos para Soho.

Puede ver: Melissa Martínez publica foto que seguro puso celoso a Matías Mier: hubo besito

Melissa Martínez resaltó que no era necesario mostrar de más, pues lo que quería era exaltar su carrera.

"No era necesario para hablar de mi carrera, nunca ha sido necesario. En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro. Es que no hay otra cosa más. No hay otra cosa más que sea necesaria para hablar de mi carera y mi profesión”, dijo.

Agregó que cuando la revista tenía otro estilo se había negado en diversas ocasiones a posar frente a sus cámaras.

"Les había dicho que a mí todas las veces me habían hecho ofrecimientos para ser portada de la revista Soho, cuando tenía otro estilo de fotografías, siempre dije que no porque no lo considere pertinente. Las fotos a mí me parecieron divinas y espectaculares”, añadió.